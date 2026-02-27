Canlı
        Bolu'nun Gerede ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Bolu'nun Gerede ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Bolu'nun Gerede ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 00:08 Güncelleme:
        Bolu'nun Gerede ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Bolu'nun Gerede ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Gerede Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda ilçe genelinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü bildirildi.

        Bu nedenle bugün resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

        Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı da belirtildi.



