Bolu'nun devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Yalacık köyü ile Çampınar Orman Deposu arasındaki yayla yolunda seyreden Ali K. idaresindeki 54 AGT 774 plakalı tomruk yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

