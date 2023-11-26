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        Amatör futbol kulüplerine malzeme desteği

        Bolu İl Özel İdaresi, amatör futbol kulüplerine malzeme desteği sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:42 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:35
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        Amatör futbol kulüplerine malzeme desteği
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        Bolu İl Özel İdaresi, amatör futbol kulüplerine malzeme desteği sağladı.

        Karaçayır Mahallesi'ndeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tesislerinde malzeme dağıtım törenine Vali Erkan Kılıç, İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Muzaffer Akdoğan, amatör kulüplerin başkanları ve sporcular katıldı.

        Vali Kılıç ve protokol üyeleri, 20 futbol kulübüne eşofman, şort, tişört ve futbol topu dağıttı.

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