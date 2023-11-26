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        Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

        BOLUDağı'ndaetkili olan sağanak, kar yağışına dönüştü. Bölgede yeşil alanlar, beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:20
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
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        BOLUDağı'ndaetkili olan sağanak, kar yağışına dönüştü. Bölgede yeşil alanlar, beyaza büründü.

        Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, öğleden sonra kar yağışına dönüştü. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde başlayan hafif kar yağışının ardından yeşil alanlar, beyaza büründü. Karayolları ekipleri, yol güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar, ulaşımda aksamalara neden olmazken; sürücüler yollarına sorunsuz şekilde devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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