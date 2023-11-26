Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

BOLUDağı'ndaetkili olan sağanak, kar yağışına dönüştü. Bölgede yeşil alanlar, beyaza büründü.

Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, öğleden sonra kar yağışına dönüştü. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde başlayan hafif kar yağışının ardından yeşil alanlar, beyaza büründü. Karayolları ekipleri, yol güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar, ulaşımda aksamalara neden olmazken; sürücüler yollarına sorunsuz şekilde devam etti.