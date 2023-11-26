Otoyolda otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

BOLU'daAnadoluOtoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Batı gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Kemal Gökgöz idaresindeki 34 DNK 964 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü ile yanındaki Esra Eken yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.