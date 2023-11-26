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        Otoyolda otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

        BOLU'daAnadoluOtoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:20
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        Otoyolda otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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        BOLU'daAnadoluOtoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Batı gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Kemal Gökgöz idaresindeki 34 DNK 964 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü ile yanındaki Esra Eken yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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