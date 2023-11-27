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        Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

        Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:53 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:53
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        Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
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        Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor.

        Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta 1225 metre rakımda yer alan Abant'ta, gece başlayan kar yağışı sabah saatleri itibarıyla etkisini artırdı.

        Kar kalınlığı milli parkta 10 santimetreye ulaştı.

        Abant'taki bir otelin çalışanları otoparkta araçların üzerinde bulunan karları fırçayla temizledi, bir tatilci de soğuk hava nedeniyle buz tutan otomobilin kapısını açmakta güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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