Dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bolu'da dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Bolu-Mudurnu kara yolunda seyreden M.K. yönetimindeki 14 AAE 861 plakalı otomobil, Topardıç köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarılarak, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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