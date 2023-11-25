Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Keşfettiği sümbül türüne 13 yıl önce kaybettiği babasının adını verdi

        ZAFER GÖDER - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, 13 yıl önce kaybettiği babasının ismini, yeni keşfettiği sümbül türüyle yaşatacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keşfettiği sümbül türüne 13 yıl önce kaybettiği babasının adını verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZAFER GÖDER - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, 13 yıl önce kaybettiği babasının ismini, yeni keşfettiği sümbül türüyle yaşatacak.

        Türkiye'nin doğal sümbülleri üzerine yaklaşık 20 yıldır bilimsel çalışmalar yapan Eker, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yeni bir bitki türü keşfetti.

        Eker, keşfettiği sümbül türünü, dünyada başka örneklerinin bulunup bulunmadığını belirlemek için çevre ülkelerdeki floralarla da karşılaştırdı.

        İsmail Eker; Orta Doğu, Rusya, Avrupa ve Kafkasya bölgelerinin floralarında benzeri bulunmayan bitki türünü bilim literatürüne kazandırarak aynı zamanda bu türlerin isim babası oldu.

        Bilim insanı, keşfettiği sümbül türüne 13 yıl önce kaybettiği babası Mehmet Yaşar Eker'in adını verdi.

        Bilimsel ismi "Allium mehmetyaschari Eker" olan bitkinin Türkçe ismi ise "Tüylübaba soğanı" olarak belirlendi.

        Eker, bugüne kadar yaptığı keşiflerle oğlu, annesi ve yeğeninin yanı sıra üniversitenin kurucusu İzzet Baysal ile çok sayıda bilim insanının ismini verdiklerinin de aralarında bulunduğu 15 bitki türünü literatüre kazandırdı.

        - "Bilim dünyasına yeni bir bitki türü kazandırmanın sevincini yaşıyorum"

        Doç. Dr. İsmail Eker, AA muhabirine, bilim dünyasına yeni bir bitki türü kazandırmanın sevincini yaşadığını söyledi.

        Bitkiyi keşfetme sürecini ve sonrasındaki çalışmalarını anlatan Eker şunları kaydetti:

        "Yakın türlerle karşılaştırmalarını yapıp bilimsel makale haline getirdim. Makalemizi, Finlandiya menşeli dergi olan 'Annales Botanici Fennici'ye gönderdim. Bitki, orada alanında uzman hakemler tarafından da incelendi. Bizim savlarımız desteklendi. Bu bitkinin yeni bir tür olduğuna karar verildi. Daha sonra dergide yayımlandı. Bu bir bakıma bitkinin patent alması. Bilim literatürüne bu makaleyle girmiş oldu."

        Eker, her yeni türün isminin, bulan bilim insanı tarafından belirlendiğini dile getirerek "Vefa olsun diye bitkiye, 2010 yılında erken yaşta kaybettiğim babamın adını verdim. Bunu çok kere düşünmüştüm. Babama uygun bir tür bulunca bitkinin ismini 'Allium mehmetyaschari Eker' olarak bilim dünyasına duyurmuş olduk. Türkçe ismini de 'Tüylübaba soğanı' olarak önerdik. Literatüre de bu şekilde girdi." diye konuştu.

        Daha önce yaptığı keşiflerle oğlu, annesi ve yeğeninin yanı sıra üniversitenin kurucusu İzzet Baysal ile çok sayıda bilim insanının ismini verdiklerinin de aralarında bulunduğu 15 bitki türünü literatüre kazandırdığını belirten Eker, "Bununla birlikte 16 tür oldu. Bitkinin ismini bir bilim adamına ya da bir bölgeye, bir şehre ithaf ediyoruz. Bunun yanı sıra aile bireylerimin isimlerini de verdim. Oğlum Pamir Yiğit'in ismini verdiğim bir bitki var Bolu Abant Dağları'nda; 'Yiğit sümbülü' olarak geçiyor. Annemin ve yeğenimin adını verdiğim bitkiler de var." ifadelerini kullandı.

        Eker, Adana'da keşfettiği bitkinin yayılım alanının yapılan çalışmalarla ortaya çıkacağına değinerek bu türün Tahtalı Dağları, Kahramanmaraş, Adana ve Niğde çevrelerinde de bulunma ihtimalinin olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
        İtalya'da infial yaratan kadın cinayeti: Protestolar artıyor!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!

        Benzer Haberler

        Mengen'de "Kaliteli Eğitim, İdeal Öğretmen" semineri düzenlendi
        Mengen'de "Kaliteli Eğitim, İdeal Öğretmen" semineri düzenlendi
        Bolu'da kar yağışı ve fırtınanın elektrik kesintisine neden olduğu köylerde...
        Bolu'da kar yağışı ve fırtınanın elektrik kesintisine neden olduğu köylerde...
        Bolu'da zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı
        Bolu'da zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı
        Bolu'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Bolu'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Bolu Dağı'nda yağmur ve sis
        Bolu Dağı'nda yağmur ve sis
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu