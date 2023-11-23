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        Bolu'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:51 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:03
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        Bolu'da 3 firari hükümlü yakalandı
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        Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, "yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık ve hakaret" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.S, "bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırıcılık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Y.M ile "çocuğu veya beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası alan N.A. yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan 3 kişi, cezaevine gönderildi.

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