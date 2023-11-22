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        Kartalkaya Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:15 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:15
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        Kartalkaya Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor.

        Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde, iki gün aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

        Kayak sezonunun geçen yıl 15 Aralık'ta açıldığı Kartalkaya'da karın erken yağması işletmecileri sevindirdi.

        Kayak merkezinde yeni sezon öncesi toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan pistlerde ve bölgedeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otelde bakım çalışması yapılırken, karın erken yağmasıyla sezon açılışının, öne çekilerek aralık ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor.

        Çalışmalar kapsamında pistlerdeki karlar, kar makineleriyle sertleştirildi. Ayrıca pistlerdeki kar kalınlığı, yapay karlama sistemiyle yükseltilecek.

        - "Bu yıl erken yağan kar herkesi mutlu etti"

        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine, erken yağan karın yüzleri güldürdüğünü belirterek, "Geçtiğimiz yıl kar geç yağdı. Bu yıl erken yağan kar ise herkesi mutlu etti." diye konuştu.

        Avcı, kar yağışına bağlı olarak yeni sezonun planlanandan erken açılacağını dile getirerek, "Kayak merkezinde sezonu aralık ayının ilk haftasında açmayı planlıyoruz, çalışmalarımız bu yönde." dedi.

        Sezonun güzel geçmesini beklediklerini söyleyen Avcı, "Kayakseverler bu sezon kara ve kayağa doyacak; hem kayak yapacak hem de eğlenme fırsatı bulacaklar. Kayak ve eğlencenin merkezi Kartalkaya." ifadelerini kullandı.

        Avcı, sezonun nisan ayına kadar devam edeceğini öngördüklerini sözlerine ekledi.

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