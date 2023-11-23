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        Bolu'da kar yağışı ve fırtınanın elektrik kesintisine neden olduğu köylerde çalışma yürütülüyor

        Bolu'nun Mengen ilçesinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan köylerde arıza giderilmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 18:53
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        Bolu'da kar yağışı ve fırtınanın elektrik kesintisine neden olduğu köylerde çalışma yürütülüyor
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan köylerde arıza giderilmeye çalışılıyor.

        İlçede etkili olan kar yağışı ve fırtınanın ardından 18 köyde elektrik kesintisi yaşandı.

        Sakarya Elektrik Dağıtım, Osmangazi Elektrik Dağıtım ve yüklenici firma yetkilileri, elektrik kesintisi yaşanan bölgede çalışma yürütüyor.

        Çalışmaların tamamlandığı köylere elektrik veriliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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