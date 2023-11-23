Bolu'da kar yağışı ve fırtınanın elektrik kesintisine neden olduğu köylerde çalışma yürütülüyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan köylerde arıza giderilmeye çalışılıyor.

İlçede etkili olan kar yağışı ve fırtınanın ardından 18 köyde elektrik kesintisi yaşandı.

Sakarya Elektrik Dağıtım, Osmangazi Elektrik Dağıtım ve yüklenici firma yetkilileri, elektrik kesintisi yaşanan bölgede çalışma yürütüyor.

Çalışmaların tamamlandığı köylere elektrik veriliyor.

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