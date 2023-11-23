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        Bolu Dağı'nda yağmur ve sis

        BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla yağmur etkili olurken, sis nedeniyle de görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:20
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        Bolu Dağı'nda yağmur ve sis
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        BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla yağmur etkili olurken, sis nedeniyle de görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

        Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla devam ediyor. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yağmurla birlikte sabah saatlerinde sis de etkili oldu. Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, yağmurla birlikte yolun kayganlaşması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri yol güzergahlarında kontrollerini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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