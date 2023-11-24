Mengen'de "Kaliteli Eğitim, İdeal Öğretmen" semineri düzenlendi
Mengen ilçesinde öğretmenlere yönelik "Kaliteli Eğitim, İdeal Öğretmen" semineri gerçekleştirildi.
Mengen ilçesinde öğretmenlere yönelik "Kaliteli Eğitim, İdeal Öğretmen" semineri gerçekleştirildi.
İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda düzenlenen seminere, tarihçi yazar Mustafa Turan konuşmacı olarak katıldı.
Turan, felsefe ve inanç ile güçlendirilen özgüvenli bir eğitim kadrosuyla, kaliteli eğitime ulaşılabileceğini anlattı.
Duygusal zekanın da eğitime dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Turan, "Mantıksal zekanın yanı sıra duygusal zekaya da önem verilmelidir." dedi.
Programa, Kaymakam Fatih Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
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