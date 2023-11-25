Bolu'da evde çıkan yangında bir kişi öldü Bolu'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Bolu'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde Ömer (87) ve Emine I'nın (85) yaşadığı 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, kullanılamaz hale gelen evde bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Ekipler, içeride bir kişinin daha bulunma ihtimali üzerine çalışma yürütüyor.

Bulunan cesedin, kimlik tespiti için Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince yangınla ilgili inceleme başlatıldı.