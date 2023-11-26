Mengen'de çıkan yangından samanlık kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Mengen ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Beşler Mahallesi'nde Hulusi A'ya ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mengen Belediyesi İtfaiyesi, Mengen Orman İşletmesi ve Mengen Özel İdare ekipleri alevlere müdahale etti.

Söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

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