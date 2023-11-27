Türkiye'de en soğuk gece eksi 11,3 ile Bolu'da yaşandı Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11,3 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11,3 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Hava sıcaklığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sıfırın altında 11,3 derece kaydedildi.

Bolu'yu, sıfırın altında 10,2 ile Düzce'nin Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası ve eksi 9,9 ile Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi takip etti.