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        Türkiye'de en soğuk gece eksi 11,3 ile Bolu'da yaşandı

        Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11,3 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:37
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        Türkiye'de en soğuk gece eksi 11,3 ile Bolu'da yaşandı
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        Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11,3 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

        Hava sıcaklığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sıfırın altında 11,3 derece kaydedildi.

        Bolu'yu, sıfırın altında 10,2 ile Düzce'nin Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası ve eksi 9,9 ile Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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