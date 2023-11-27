Bolu Dağı'nda kar yağışı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteren yağışın ardından yol kenarlarındaki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Ulaşımda olumsuzluk yaşanmazken, karayolları ekipleri güzergahta küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, sürücüleri araçlarına kış lastiği taktırmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

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