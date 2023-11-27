Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki parkta kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kar kalınlığın 10 santimetreye ulaştığı parkta kartpostallık manzaralar oluştu. Günübirlik tatil için bölgeye gelenler, göl çevresinde yürüyüş yapıp, iskelede fotoğraf çektirdi.
Aksaray'dan eşiyle tatile gelen Eray Türkmen, gazetecilere, "Kartpostallardaki manzaranın burası olduğunu görünce mutlu olduk. Doğası çok güzel. Karda çok güzel manzarası var." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.