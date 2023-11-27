Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Bolu Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki parkta kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığın 10 santimetreye ulaştığı parkta kartpostallık manzaralar oluştu. Günübirlik tatil için bölgeye gelenler, göl çevresinde yürüyüş yapıp, iskelede fotoğraf çektirdi.

Aksaray'dan eşiyle tatile gelen Eray Türkmen, gazetecilere, "Kartpostallardaki manzaranın burası olduğunu görünce mutlu olduk. Doğası çok güzel. Karda çok güzel manzarası var." dedi.