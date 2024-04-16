Bolu'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı

Etkinliklere, öğrenciler ve öğretmenler de katıldı.

Turizm Haftası'nın, turizm bilincinin oluşması ve ekonomik potansiyeli bulunan sektörün gelişmesi için önemli olduğuna işaret eden Doğanay, turizmden aldıkları payı arttırmak isteyen ülkelerin, rekabet içinde olduğunu vurguladı.

Doğanay, törende yaptığı konuşmada, turizmin ülke ekonomileri için taşıdığı öneme değindi.

Burada düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Doğanay ve beraberindekiler, daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ziyarette bulundu.

Vali Erkan Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ile turizm sektör temsilcilerini makamında kabul etti.

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