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        Bolu'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı

        Bolu'da, Turizm Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:52 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:52
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        Bolu'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı
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        Bolu'da, Turizm Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Vali Erkan Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ile turizm sektör temsilcilerini makamında kabul etti.

        Doğanay ve beraberindekiler, daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ziyarette bulundu.

        Ziyaretlerin ardından İzzet Baysal Caddesi'nden, Anıtpark'ta bulunan Atatürk Anıtı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

        Burada düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Doğanay, törende yaptığı konuşmada, turizmin ülke ekonomileri için taşıdığı öneme değindi.

        Turizm Haftası'nın, turizm bilincinin oluşması ve ekonomik potansiyeli bulunan sektörün gelişmesi için önemli olduğuna işaret eden Doğanay, turizmden aldıkları payı arttırmak isteyen ülkelerin, rekabet içinde olduğunu vurguladı.

        Daha sonra halk oyunları gösterisi sunuldu, Bolu Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde hazırlanan Gastronomi Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Etkinliklere, öğrenciler ve öğretmenler de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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