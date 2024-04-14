Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturuyor

Anadolu Otoyolu Bolu ve Düzce kesimi İstanbul istikametinde, Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tatilin son gününde otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa, Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşuyor.

Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda ise hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman ulaşım aksıyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise yoğunluk görülmüyor.