Boluspor - Ümraniyespor: 1-0
STAT:AtatürkHAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Elmas, Kemal MaviBOLUSPOR: Çağlar- Oulare, Posmac, Onur, Hakan (Dk.
STAT:Atatürk
HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Elmas, Kemal Mavi
BOLUSPOR: Çağlar- Oulare, Posmac, Onur, Hakan (Dk.90+2 Diarrassouba), Nogueira (Dk.75 İshak) Oğuz Kağan (Dk.76 Kubilay) İsgandarli (Dk.59 Tunahan), Berk, Avramovski, Gigic (Dk.75 Hüsamettin)
ÜMRANİYESPOR: Abdulsamed- Uğur, Cavare, Glumac, Emrecan (Dk.85 Melih), Atalay (Dk.85 Emre Demir), Serkan (Dk.72 İlhami), Diniyev (Dk.90 Saponjic), Hasan, Emrecan, Tiago (Dk.72 Onur)
GOL: Dk. 87 Tunahan (Boluspor)
SARI KARTLAR: İsgandarli, Nogueira, Oulare, Avramovski (Boluspor), Tiago, Emre Demir (Ümraniyespor)
1’nci Lig'in 30’uncu haftasında Boluspor, kendi sahasında konuk ettiği Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.
22’nci dakikada Diniyev’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar’dan dönen topla buluşan Hasan’ın şutu direkten dışarı gitti.
30’uncu dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre’nin şutunu kaleci Çağlar kurtardı.
39’uncu dakikada Gigic’in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Abdulsamed son anda çeldi.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
49’uncu dakikada Gigic’in sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Hakan’ın kafa şutunu kaleci Abdulsamed kurtardı.
87’inci dakikada topla ilerleyen Tuhahan’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma Boluspor’un 1-0’lık galibiyeti ile sona erdi.
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