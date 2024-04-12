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        Çocukların torpil attığı boş ev yandı

        BOLU'da çocukların attığı torpil nedeniyle tek katlı boş evde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 18:00 Güncelleme: 12.04.2024 - 18:05
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        Çocukların torpil attığı boş ev yandı
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        BOLU’da çocukların attığı torpil nedeniyle tek katlı boş evde yangın çıktı. Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Seher Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kalcıoğlu’na ait tek katlı boş eve sokakta oynayan çocuklar tarafından torpil atıldı. Patlayan torpil nedeniyle boş evde yangın çıktı. Boş evden dumanlar çıktığını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği ev, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle evin yanında bulunan apartman da hasar gördü.

        Boş evde çıkan yangın nedeniyle, kendi apartmanlarının da zarar gördüğünü ifade eden Semih Tok, “Evde oturuyorduk. Dışarıya bir baktık duman çıkıyor. Geldiğimizde ev alevler içindeydi. Kimin nasıl yaptığına dair haberimiz yok. Bizim apartmanımızda da zarar var. Camlar kırılmış. Allah korusun çoluk çocuk var, birisine bir şey olsaydı. Önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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