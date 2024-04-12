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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bayram tatili dönüşü hareketliliği başladı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin araçlarıyla dönmeye başlaması hareketliliğe neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 14:24 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:24
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bayram tatili dönüşü hareketliliği başladı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin araçlarıyla dönmeye başlaması hareketliliğe neden oldu.

        Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı araçlarıyla yola çıkmaya başladı.

        Otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde, Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

        Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler bölgede çalışma yürütüyor.

        Dönüş trafiğinin yarın ve pazar günü artması bekleniyor.

        Otoyolun Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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