Bayram tatilinde Gölcük'e akın ettiler

Bolu’nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle Ankara ve İstanbul’dan günübirlik turlar ve araçlarıyla Gölcük’e gelenler tabiat parkının girişinde kuyruk oluşturdu. Tatilciler manzarasıyla etkilendikleri tabiat parkında göl çevresinde yürüyüş yapıp, bisikletle gezintiye çıktı. İskelede bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, piknik alanlarında da mangallarını yakarak tatilin tadını çıkardı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.