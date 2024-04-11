Bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenler Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih etti

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, doğayla iç içe vakit geçirdi.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden Gölcük'e gelenler nedeniyle tabiat parkı yolunda araç kuyruğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle bazı araçlarını yol kenarlarına bırakıldığı ve ziyaretçilerin yollarına yürüyerek devam ettiği görüldü.