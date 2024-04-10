Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bolu'da yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 20:56 Güncelleme: 10.04.2024 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EA 5725 plakalı otomobil, Gölyüzü Kavşağı’nda Irak plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

        Kazada, otomobildeki Serdar Genişyürek (19), Muhammet Ali Yoz (24) ve Ahmet Şahan (19) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Genişyürek ile Yoz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şahan'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

        Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki otomobil ile motosiklet çarpıştı: 10 yaralı
        İki otomobil ile motosiklet çarpıştı: 10 yaralı
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        22 yaşındaki genç 5.kattan düştü
        22 yaşındaki genç 5.kattan düştü
        AB'nin yeni göç ve iltica kurallarını içeren anlaşma kabul edildi
        AB'nin yeni göç ve iltica kurallarını içeren anlaşma kabul edildi
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Sağanak ve dolu nedeniyle kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Sağanak ve dolu nedeniyle kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Ayrılık kararı!
        Ayrılık kararı!
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?

        Benzer Haberler

        Bolu'da tur otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaraland...
        Bolu'da tur otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaraland...
        Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı
        Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı
        Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da bayram namazı kılındı
        Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da bayram namazı kılındı
        Bolu Valisi Kılıç'tan Ramazan Bayramı ziyaretleri
        Bolu Valisi Kılıç'tan Ramazan Bayramı ziyaretleri
        Bolu'da kamyonette yüklü çekyatlara saklanan 52 kilo 600 gram uyuşturucu el...
        Bolu'da kamyonette yüklü çekyatlara saklanan 52 kilo 600 gram uyuşturucu el...
        Durdurulan kamyonetteki çekyattan 52 kilo uyuşturucu çıktı
        Durdurulan kamyonetteki çekyattan 52 kilo uyuşturucu çıktı