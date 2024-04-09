Durdurulan kamyonetteki çekyattan 52 kilo uyuşturucu çıktı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, ev eşyası yüklü bir kamyoneti Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurdu. Kamyonette, narkotik köpeği 'Pako' ile yapılan aramalarda, çekyatın içine gizlenmiş 77 parça halinde 52 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. M.G. ve İ.S. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanırken, İ.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.