Yeniçağa'da erik ağaçları çiçek açtı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde erik ağaçları çiçeklendi.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde erik ağaçları çiçeklendi.
Baharla doğası renklenmeye başlayan ilçede çiçek açan ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu.
Yeniçağa Gölü çevresine gezmeye gelenler, erik ağaçlarında açan beyaz ve pembe renklerdeki çiçeklerin ahengini fotoğrafladı.
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