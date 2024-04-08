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        Bolu'da sunta fabrikasının ham madde silosunda patlama: 3 yaralı

         BOLU'nunMudurnu ilçesinde, sunta fabrikasının ham madde silosunda meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 18:14 Güncelleme: 08.04.2024 - 18:20
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        Bolu'da sunta fabrikasının ham madde silosunda patlama: 3 yaralı
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         BOLU'nunMudurnu ilçesinde, sunta fabrikasının ham madde silosunda meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir sunta fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın içerisinde bulunan ham madde silosunda patlama meydana gelirken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı alanda bulunan işçilerden Ertan Erdoğan (46), Ömer Dirik (50) ve Onur Deniz (39) yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan işçiler, sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Patlamanın neden olduğu yangın ise yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Öte yandan, ham madde silosunda meydana gelen patlama anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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