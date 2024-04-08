Bolu'da bayram süresince ulaşım ücretsiz olacak, vezneler açık tutulacak

Bolu'da Ramazan Bayramı tatili boyunca özel halk otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceği ve veznelerin açık olacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerinin 10-12 Nisan'da üç günlük Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet vereceği, vatandaşların mesire alanları (Abant, Gölcük) hariç tüm güzergahlardaki araçlardan ücretsiz faydalanabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bayram tatili süresince ön ödemeli su sayacı kullanan abonelerin ve emlak vergisi ödemek isteyen mükelleflerin sorun yaşamamaları için veznelerin belirli saatler arası hizmet vereceği bildirildi.