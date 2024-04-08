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        Bolu'da bayram süresince ulaşım ücretsiz olacak, vezneler açık tutulacak

        Bolu'da Ramazan Bayramı tatili boyunca özel halk otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceği ve veznelerin açık olacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:54
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        Bolu'da bayram süresince ulaşım ücretsiz olacak, vezneler açık tutulacak
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        Bolu'da Ramazan Bayramı tatili boyunca özel halk otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceği ve veznelerin açık olacağı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerinin 10-12 Nisan'da üç günlük Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet vereceği, vatandaşların mesire alanları (Abant, Gölcük) hariç tüm güzergahlardaki araçlardan ücretsiz faydalanabileceği belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, bayram tatili süresince ön ödemeli su sayacı kullanan abonelerin ve emlak vergisi ödemek isteyen mükelleflerin sorun yaşamamaları için veznelerin belirli saatler arası hizmet vereceği bildirildi.

        Bu kapsamda dijital su sayacı abonelerinin bugün ve yarın (arife günü) 08.30-17.30, 11-12 Nisan'da 10.00-13.00, emlak vergisi ödemek isteyenlerin ise bugün 08.30-17.30, yarın 08.30-13.00 saatlerinde vezneleri kullanabileceği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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