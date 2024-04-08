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        'Yaşam Tüneli'nde sürücülere 'hayati' uyarılar

        BOLU'da oluşturulan 'Yaşam Tüneli'ne giren sürücü ve yolcular kısa videolar izleyip, trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:05 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:10
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        'Yaşam Tüneli'nde sürücülere 'hayati' uyarılar
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        BOLU'da oluşturulan 'Yaşam Tüneli'ne giren sürücü ve yolcular kısa videolar izleyip, trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılıyor.

        Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı Bolu'da; polis ekipleri, tatil için yola çıkan sürücüleri sık sık trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor. Bu kapsamda; D-100 yolu geçişindeki Köroğlu Trafik İstasyonu önündeki kontrol noktasında sürücüler ile yolculara, oluşturulan 'Yaşam Tüneli' çadırında, yaya önceliği ve güvenliği, cep telefonu, hız ve emniyet kemeri kullanımı konularında hazırlanan kısa videolar izlettirildi. Sürücüler ile yolcular ayrıca trafik kurallarına riayet etmeleri, aşırı hız yapmamaları ve uykusuz yola çıkmamaları yönünde uyarıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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