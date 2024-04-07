Bolu geçişinde bayram trafiği yoğunluğu azaldı

RAMAZAN Bayramı tatili için cuma akşamından itibaren yola çıkan tatilcilerin Anadolu Otoyolu’nda oluşturduğu trafik yoğunluğu azalmaya başladı.

Ramazan Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen tatilcilerin cuma akşamından başlayan ve dün de Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde oluşturduğu yoğunluk azalmaya başladı. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek için yola çıkan sürücüler, Bolu geçişinde ulaşımda aksama yaşanmadan yollarına devam etti. Otoyolun İstanbul yönünde ise az sayıda aracın geçtiği görüldü. Trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.