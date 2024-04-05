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        Bolu Dağı geçişinde Ramazan Bayramı yoğunluğu

         BOLU'da,Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araç yoğunluğu yaşanırken, trafik ekipleri yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 20:34 Güncelleme: 05.04.2024 - 20:40
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        Bolu Dağı geçişinde Ramazan Bayramı yoğunluğu
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         BOLU'da,Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araç yoğunluğu yaşanırken, trafik ekipleri yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

        Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek isteyen tatilciler akşam saatlerinde yola çıkmaya başladı. 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu. Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli geçişindeki rampalar ve virajlar nedeniyle trafikte yer yer yavaşlamalar meydana geldi. Trafik ekipleri yol güzergahları üzerinde ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor. Araç yoğunluğunun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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