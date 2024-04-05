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        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı

        Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde, Ramazan Bayramı tatili süresince ulaşımda aksama yaşanmaması için önlemler alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:03 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:03
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        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı
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        Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde, Ramazan Bayramı tatili süresince ulaşımda aksama yaşanmaması için önlemler alındı.

        Karayolları, jandarma ve emniyet ekipleri, bayram trafiği yaşanması beklenen güzergahlarda hazırlıklarını tamamladı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili tedbirleri kapsamında 24 saat boyunca güzergahta denetimlerini sürdürecek.

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde her gün 31 ekip, il genelindeki polis sorumluluk sahasında ise toplamda 85 ekip görev alacak.

        Ekipler, bayram tatili süresince ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede trafik akışını dron ve kameralarla kontrol ederek olası olumsuzluklara anında müdahale edecek.

        - "Sürücülerimiz yola yorgun çıkmasın"

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ali Yılmaz, AA muhabirine, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından bayram trafik tedbirlerinin 11 gün üzerinden planlandığını söyledi.

        İl genelinde yoğun bir planlama yaptıklarını anlatan Yılmaz, "İl genelinde bayram tatili süresince 24 saat içinde 85 ekip ve 182 personel görev yapacak. Bu sayıya ilçe, il merkezi ve bölge trafik ekipleri dahildir. İlimiz, Ankara ve İstanbul arasında bulunmakta ve önemli bir geçiş noktası konumunda. Özellikle İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolu yoğunluk oluşturmaktadır." şeklinde konuştu.

        Yılmaz, sürücüleri yola yorgun çıkmamaları konusunda uyararak, "Bizim özellikle yola çıkacak sürücülerden isteğimiz; dinlenerek yola çıkmaları, uykusuz olmamaları, hız kurallarına riayet etmeleri, emniyet kemerlerini takmaları ve özellikle mola vermeleri." dedi.

        Trafik tedbirleri kapsamında Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişlerinde yoğun bir denetim planladıklarını dile getiren Yılmaz, "Trafik tedbirleri kapsamında hızı azaltmak için yoğunlaştırılmış şekilde radarla hız denetimlerimiz artacak. Ayrıca dron ve helikopter destekli havadan denetimlerimiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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