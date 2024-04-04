Bolu'da ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması düzenlendi
Bolu'da 33 okulun katılımıyla ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması gerçekleştirildi.
Bolu'da 33 okulun katılımıyla ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı Ortaokulu organizasyonunda düzenlenen yarışmada, 33 okuldan 8'i finale kaldı.
Final yarışlarının sonunda Canip Baysal Ortaokulu birinci, Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu ise üçüncü oldu.
Dereceye giren okullara ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı tarafından verildi.
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