Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması düzenlendi

        Bolu'da 33 okulun katılımıyla ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:26 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da 33 okulun katılımıyla ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı Ortaokulu organizasyonunda düzenlenen yarışmada, 33 okuldan 8'i finale kaldı.

        Final yarışlarının sonunda Canip Baysal Ortaokulu birinci, Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren okullara ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin öldüğü yangında kapılarla ilgili feci iddia!
        29 kişinin öldüğü yangında kapılarla ilgili feci iddia!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!

        Benzer Haberler

        Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Jandarma, tavuk hırsızlarını yakaladı
        Jandarma, tavuk hırsızlarını yakaladı
        Bolu'da hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
        Bolu'da hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
        Bolu'ya kesime gönderilen tavukları çalmaya çalışan zanlılara jandarmadan s...
        Bolu'ya kesime gönderilen tavukları çalmaya çalışan zanlılara jandarmadan s...
        Mudurnu'da tırla hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
        Mudurnu'da tırla hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
        Bolu Belediye Başkanı Özcan, seçim sonucunu değerlendirdi:
        Bolu Belediye Başkanı Özcan, seçim sonucunu değerlendirdi: