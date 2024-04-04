Bolu'da bayram öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Bolu'da Ramazan Bayramı öncesi işletmelerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla ramazanda marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bayramın yaklaşmasıyla denetimlerini artıran ekipler, özellikle alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık satışı yapan perakende işletmeler ile marketlerde fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışı olup olmadığını kontrol etti.