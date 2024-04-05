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        İkinci kez başkan seçilen Tanju Özcan: İnşallah 7'nci mazbatamı Bolu'dan değil, Ankara'dan alırım (2)

        'İNŞALLAH7'NCİ MAZBATAMI BOLU'DAN DEĞİL ANKARA'DAN ALIRIM'Bolu'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2'nci kez 'Belediye Başkanı' seçilen CHP'li Tanju Özcan, mazbata töreninde yaptığı konuşmada, mazbatasının Bolu halkı için aldığı 6'ncı mazbata olduğunu belirterek, "Daha önce 4 kez bu şehre hizmet etmek için milletvekili seçilmiştim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:36 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:36
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        İkinci kez başkan seçilen Tanju Özcan: İnşallah 7'nci mazbatamı Bolu'dan değil, Ankara'dan alırım (2)
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        'İNŞALLAH7'NCİ MAZBATAMI BOLU'DAN DEĞİL ANKARA'DAN ALIRIM'

        Bolu'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2'nci kez 'Belediye Başkanı' seçilen CHP'li Tanju Özcan, mazbata töreninde yaptığı konuşmada, mazbatasının Bolu halkı için aldığı 6'ncı mazbata olduğunu belirterek, "Daha önce 4 kez bu şehre hizmet etmek için milletvekili seçilmiştim. İkinci kez de Belediye Başkanlığı görevini üstlendik. Bu, Bolu İl Seçim Kurulu’ndan aldığım 6'ncı mazbatam. İnşallah 7'nci mazbatamı Bolu'dan değil, Ankara'dan alırım" dedi.

        Başkan Özcan, 31 Mart gecesi, seçim günü belediye binası önündeki kutlamalara katılanların 'Cumhurbaşkanı Tanju Özcan' şeklindeki sloganlarına, "Nasipse ona da sıra gelecek. Bende o cesaret var. Siz de benim arkamda dimdik duruyorsunuz. Neden Bolu'dan bakanlar, cumhurbaşkanları çıkmasın" cevabını vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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