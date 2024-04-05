Önemli geçiş güzergahı Bolu'da 'bayram tatili' tedbirleri; 2 kat personel görev yapacak

TÜRKİYE'ninen önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi ile D-100 yolu geçişinde tedbirler artırıldı, 9 günlük bayram tatili boyunca toplamda 85 ekip görev alacak. Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Görevlendirilecek personeli 2 katına çıkartacağız. Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasını istemiyoruz" dedi.

Karayolları, jandarma ve emniyet ekipleri, bayram tatili yoğunluğu yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu geçişinde tatil boyunca her gün 31 ekip, il genelindeki polis sorumluluk sahasında toplamda 85 ekip görev alacak. Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nde otoyolun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki yol güzergahı kameralarla 24 saat izlenirken, polis ekipleri de trafiğin yoğunlaşmasının beklendiği noktalarda görev yapacak. Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte sürücülerin sorunsuz şekilde yollarına devam edebilmesi için özellikle hafta sonu 24 saat mesai yapacak. Bolu Dağı Tüneli geçişinde ayrıca polis ekipleri dron ile havadan yol güzergahını kontrol ederek, kural ihlallerini önlemek için çalışma yapacak.

'ASAYİŞ TRAFİK TEDBİRLERİ ÜST SEVİYEDE ALINMIŞTIR' Bolu Valiliği'nde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, trafikte olumsuz durumların önüne geçmek için hazırlıkların başladığını söyledi. Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Vali Kılıç, "Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, bayram tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla asayiş trafik tedbirleri üst seviyede alınmıştır. Bayram tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için yapacağımız seyahatlerde siz değerli vatandaşlarımızın hız limitlerine uyması, emniyet kemerlerinin takılması hususları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına riayet edilmesi can güvenliğimiz açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.