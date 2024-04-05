Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Önemli geçiş güzergahı Bolu'da 'bayram tatili' tedbirleri; 2 kat personel görev yapacak

        TÜRKİYE'ninen önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi ile D-100 yolu geçişinde tedbirler artırıldı, 9 günlük bayram tatili boyunca toplamda 85 ekip görev alacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 17:10 Güncelleme: 05.04.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Önemli geçiş güzergahı Bolu'da 'bayram tatili' tedbirleri; 2 kat personel görev yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'ninen önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi ile D-100 yolu geçişinde tedbirler artırıldı, 9 günlük bayram tatili boyunca toplamda 85 ekip görev alacak. Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Görevlendirilecek personeli 2 katına çıkartacağız. Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasını istemiyoruz" dedi.

        Karayolları, jandarma ve emniyet ekipleri, bayram tatili yoğunluğu yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu geçişinde tatil boyunca her gün 31 ekip, il genelindeki polis sorumluluk sahasında toplamda 85 ekip görev alacak. Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nde otoyolun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki yol güzergahı kameralarla 24 saat izlenirken, polis ekipleri de trafiğin yoğunlaşmasının beklendiği noktalarda görev yapacak. Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte sürücülerin sorunsuz şekilde yollarına devam edebilmesi için özellikle hafta sonu 24 saat mesai yapacak. Bolu Dağı Tüneli geçişinde ayrıca polis ekipleri dron ile havadan yol güzergahını kontrol ederek, kural ihlallerini önlemek için çalışma yapacak.

        'ASAYİŞ TRAFİK TEDBİRLERİ ÜST SEVİYEDE ALINMIŞTIR'

        Bolu Valiliği'nde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, trafikte olumsuz durumların önüne geçmek için hazırlıkların başladığını söyledi. Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Vali Kılıç, "Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, bayram tatilinin huzur ve güven içerisinde geçirilmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla asayiş trafik tedbirleri üst seviyede alınmıştır. Bayram tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için yapacağımız seyahatlerde siz değerli vatandaşlarımızın hız limitlerine uyması, emniyet kemerlerinin takılması hususları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına riayet edilmesi can güvenliğimiz açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

        'KONTROL NOKTALARINI BU TATİL ARTIRACAĞIZ'

        Bayram tatili boyunca bölgede 2 kat ekibin çalışacağını ifade eden Vali Kılıç, "Görevlendirilecek personeli 2 katına çıkartacağız. Kontrol noktalarını bu tatilde artıracağız. Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasını istemiyoruz. Yaralanmasını istemiyoruz. Bundan dolayı jandarma, emniyet, bizler İçişleri Bakanlığımız, herkes bu tatil boyunca ayakta olacak. Kontrolümüz sık sık olacak. Vatandaşlarımızı bu tatil boyunca sürekli uyaracağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu ve ifadeler ortaya çıktı
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu ve ifadeler ortaya çıktı
        Bayram trafiği başladı!
        Bayram trafiği başladı!
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        "O kadın ben değilim"
        "O kadın ben değilim"
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu

        Benzer Haberler

        İkinci kez başkan seçilen Tanju Özcan: İnşallah 7'nci mazbatamı Bolu'dan de...
        İkinci kez başkan seçilen Tanju Özcan: İnşallah 7'nci mazbatamı Bolu'dan de...
        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bayram trafiği önlemle...
        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bayram trafiği önlemle...
        İkinci kez başkan seçilen Tanju Özcan, mazbatasını aldı
        İkinci kez başkan seçilen Tanju Özcan, mazbatasını aldı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mazbatasını aldı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mazbatasını aldı
        Bolu'da bayram öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Bolu'da bayram öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Bolu'da ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması düzenlendi
        Bolu'da ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması düzenlendi