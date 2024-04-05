Nusaybin'de seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada muhtar adayını öldüren şüpheliler Bolu'da yakalandı

MARDİN'inNusaybin ilçesinde seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada muhtar adayı Hilmi Akbulut’un öldürülmesi olayına karışan firari 3 şüpheli Bolu’da, jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yakalandı.

Olay, 1 Nisan’da Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Görentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle meydana gelen kavgada muhtar adayı Hilmi Akbulut ile İ.Y. (19) ve Ş.A. (45), tabancayla vuruldu. Olayda ağır yaralanan Hilmi Akbulut yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheliler M.Y. (48), K.A. (43) ve M.C.D.'nin (55) yakalanması için çalışma başlatıldı.