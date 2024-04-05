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        Nusaybin'de seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada muhtar adayını öldüren şüpheliler Bolu'da yakalandı

         MARDİN'inNusaybin ilçesinde seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada muhtar adayı Hilmi Akbulut'un öldürülmesi olayına karışan firari 3 şüpheli Bolu'da, jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 19:30 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:35
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        Nusaybin'de seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada muhtar adayını öldüren şüpheliler Bolu'da yakalandı
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         MARDİN'inNusaybin ilçesinde seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada muhtar adayı Hilmi Akbulut’un öldürülmesi olayına karışan firari 3 şüpheli Bolu’da, jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yakalandı.

        Olay, 1 Nisan’da Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Görentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle meydana gelen kavgada muhtar adayı Hilmi Akbulut ile İ.Y. (19) ve Ş.A. (45), tabancayla vuruldu. Olayda ağır yaralanan Hilmi Akbulut yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheliler M.Y. (48), K.A. (43) ve M.C.D.'nin (55) yakalanması için çalışma başlatıldı. 

        Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde, 3 yolcu kimliklerinin olmadığını söyledi. Jandarma ekiplerinin şüphelendiği 3 yolcunun yapılan kimlik sorgulamasında Nusaybin’de muhtar adayının öldürülmesi olayıyla ilgili aranan şüpheliler olduğu tespit edildi. Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bolu’nun Gerede ilçesinde adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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