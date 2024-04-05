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        Bolu Valisi Erkan Kılıç, bayram trafiği tedbirlerini değerlendirdi:

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı tatili süresince kontrol noktalarını artıracaklarını belirterek, "Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasını, yaralanmasını istemiyoruz. Bu nedenle jandarma, emniyet, bizler, İçişleri Bakanlığımız, herkes bu tatil boyunca ayakta olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 18:37 Güncelleme: 05.04.2024 - 18:37
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        Bolu Valisi Erkan Kılıç, bayram trafiği tedbirlerini değerlendirdi:
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        Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı tatili süresince kontrol noktalarını artıracaklarını belirterek, "Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasını, yaralanmasını istemiyoruz. Bu nedenle jandarma, emniyet, bizler, İçişleri Bakanlığımız, herkes bu tatil boyunca ayakta olacak." dedi.

        Valilik salonunda düzenlenen asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında konuşan Kılıç, bayram tatiliyle ilgili il genelinde alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Vali Kılıç, tatil süresince kara yolu seyahatlerinde artış olacağının göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

        Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların bayram tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmesi için asayiş ve trafik tedbirlerini üst seviyeye çıkardıklarını vurgulayan Kılıç, "Bayram tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için seyahatlerde hız limitlerine uyulması, emniyet kemerlerinin takılması hususları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına riayet edilmesi, can güvenliğimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Lütfen hız kurallarına uyalım. Bir saat geç gidin fakat sağlıkla gidin. Sevdiklerinizi üzmeyin. Anne ve babalar, çocuklarını duymazdan gelemezler. Seyahatleri süresince yavrularımızın, anne ve babalarını trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmalarını özellikle istiyorum." diye konuştu.

        Kılıç, bayram tatili kapsamında alınan trafik tedbirlerine ilişkin bilgi vererek, "Kara yollarında görevlendirilecek personeli 2 katına çıkaracağız. Kontrol noktalarını bu tatilde artıracağız. Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasını, yaralanmasını istemiyoruz. Bu nedenle jandarma, emniyet, bizler, İçişleri Bakanlığımız, herkes bu tatil boyunca ayakta olacak. Kontrolümüz sık sık olacak. Vatandaşlarımızı sürekli bu tatil boyunca uyaracağız." ifadelerini kullandı.

        Vali Kılıç, toplantıda ayrıca emniyet ve jandarma teşkilatını özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, asayiş ve güvenlik raporları hakkında bilgi aktardı.

        Bolu'da vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması, güvenli ortamda hayatlarını devam ettirebilmeleri için emniyet ve jandarma başta olmak üzere tüm birimlerle ortak çalışmalara devam edileceğini kaydeden Kılıç, kentte yılın ilk 3 ayında meydana gelen 3 bin 171 asayiş olayının yüzde 98'nin aydınlatıldığını, toplam 553 kişinin yakalandığını bildirdi.

        Kılıç, mart ayında terör örgütü DEAŞ'a ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 12 kişinin, idari işlem uygulanarak sınır dışı işlemleri için göçmen kaçakçılığıyla mücadele şube müdürlüğüne teslim edildiğini ifade etti.

        31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne de değinen Kılıç, "Hafta sonu itibarıyla il genelinde 589 sandık alanında 1061 sandıkta 1785 emniyet, jandarma personeliyle bu seçim gerçekleştirilmiş oldu. Bolu her zaman olduğu gibi demokratik olgunluğunu ve demokrasiye olan bağlılığını, seçim atmosferine yansıttı. Çok şükür ilimizde ufak tefek olaylar hariç kayda değer, birbirimizi üzecek yaralamalı ya da diğer türlü istenmeyen herhangi bir olay meydana gelmemiştir." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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