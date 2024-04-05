Bolu'da kuyumcudan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde kuyumcudan hırsızlık olayına ilişkin İstanbul'da yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde kuyumcudan hırsızlık olayına ilişkin İstanbul'da yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.
Gerede Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kuyumcuda 21 Mart'ta gece saatlerinde gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, 320 saatlik güvenlik kamera kaydını izleyerek olaya karıştığı belirlenen 4 kişiden birinin kimliğini tespit etti.
İstanbul'da olduğu belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak Bolu'ya getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ekipler, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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