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        Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:11
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        Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde M.G. idaresindeki 06 AAK 22 plakalı otomobil, Kuzören köyü mevkisinde aynı yönde seyreden F.A.A. yönetimindeki 06 DOl 796 plakalı cip ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan N.G. yaralandı. Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

        Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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