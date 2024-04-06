Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde M.G. idaresindeki 06 AAK 22 plakalı otomobil, Kuzören köyü mevkisinde aynı yönde seyreden F.A.A. yönetimindeki 06 DOl 796 plakalı cip ile çarpıştı.

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