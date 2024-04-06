Anadolu Otoyolunda 5 araç birbirine girdi; 3 yaralı

BOLU'da,Anadolu Otoyolu’nda 3 otomobil, Karayolları aracı ve TIR'ın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişindeki Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne gitmekte olan 3 otomobil ile Karayolları aracı ve TIR, birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.