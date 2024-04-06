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        Anadolu Otoyolunda 5 araç birbirine girdi; 3 yaralı

         BOLU'da,Anadolu Otoyolu'nda 3 otomobil, Karayolları aracı ve TIR'ın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 19:04 Güncelleme: 06.04.2024 - 19:10
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        Anadolu Otoyolunda 5 araç birbirine girdi; 3 yaralı
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         BOLU'da,Anadolu Otoyolu’nda 3 otomobil, Karayolları aracı ve TIR'ın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişindeki Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne gitmekte olan 3 otomobil ile Karayolları aracı ve TIR, birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması sırasında ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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