Nuri Alço beyin kanaması geçirdi
Türk sinemasının 'Kötü adamı' Nuri Alço beyin kanaması geçirdi. Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor
Giriş: 06.04.2024 - 18:38 Güncelleme: 06.04.2024 - 18:51
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Usta oyuncu Nuri Alço'dan üzücü haber geldi. Bayram tatili için memleketi Eskişehir’e giden Nuri Alço, dün gece evde fenalaştı.
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Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
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Nuri Alço'nun yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.