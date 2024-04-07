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        Otoyollarda bayram tatili dolayısıyla akıcı yoğunluk sürüyor

        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya geçişinde akıcı trafik yoğunluğu görülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 11:09 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:09
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        Otoyollarda bayram tatili dolayısıyla akıcı yoğunluk sürüyor
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        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya geçişinde akıcı trafik yoğunluğu görülüyor.

        Tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, otoyolun Bolu kesimi Ankara istikameti Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli ve Abant Kavşağı'nda yoğunluk oluşturdu.

        Yumrukaya, Çaydurt, Yeniçağa rampası ve Gerede kesiminde trafik yoğunluğa rağmen normal seyrinde ilerliyor.

        Otoyolu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesimi Ankara istikametinde zaman zaman araç yoğunluğuyla karşılaşılıyor.

        Otoyolun Düzce kesimi Ankara istikameti Üçköprü ve Kaynaşlı mevkileri ile Bolu Dağı Tüneli girişinde trafik akıcı seyrediyor.

        Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Kocaeli kesimindeki Korutepe ve Gültepe tünellerinde, Bekirdere rampasında yolun iki şeride düştüğü bölgelerde araç sayısında fazlalık dikkati çekiyor.

        Yollarda yer yer görülen maddi hasarlı kazalar ile araç arızaları zaman trafik akışının yavaşlamasına yol açıyor. D-100 kara yolunda her iki şeritte trafik normal seyrinde akıyor.

        Düne göre yoğunluğun daha az yaşandığı Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Hendek ilçesi mevkisinde ise zaman zaman araç trafiği oluşuyor.

        Ekipler, ulaşımın aksamaması için belirlenen güzergahlarda önlemler alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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