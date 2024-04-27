Bolu'da üç bant bilardo bölge turnuvası başladı

Bolu'da 48 lisanslı sporcunun katıldığı üç bant bilardo bölge turnuvası start aldı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Bilardo İl Temsilciliği tarafından Bolu ve Düzce'den lisanslı 48 sporcunun katılımı ile düzenlenen bölge turnuvası, Karaçayır Spor Kompleksi içinde bulunan bilardo salonunda başladı.

Üç gün sürecek olan bölge turnuvasında dereceye giren sporcuların ödül ve madalyaları düzenlenecek olan törenle takdim edilecek.

Bolu Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 yılında bir çok faaliyet düzenlediklerini belirterek, "Daha önceki yapmış olduğumuz turnuvalar bir tesisimiz olmadığı için özel salonlarda kısıtlı imkanlarla yapılıyordu." diye konuştu.

Uçar, 2024 yılında Avrupa standartlarında bir tesise sahip olduklarını ifade ederek, "Bu tesisin açılımı ile bölgeye ev sahipliği yapıyoruz. Düzce ve Bolu'da 48 lisanslı sporcu ile bölgesel turnuvamız başladı. Bu turnuvamız üç gün sürecek." dedi.

Yeni açılan salon içerisinde 4 adet üç bant ve 2 adet pul masasının olduğunu anlatan Uçar, salonda bulunan bütün ekipmanların tamamen profesyonel olduğunu söyledi.