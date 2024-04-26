Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Eren Ö. ile çocukları Eylül Ö. ve Egemen Ö. yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.