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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 19:37 Güncelleme: 26.04.2024 - 19:37
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametine seyreden Mustafa Ö. idaresindeki 35 GAH 375 plakalı otomobil, Yukarısoku mevkisinde önünde ilerleyen Şuayip A. yönetimindeki 06 EGU 438 plakalı tıra çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Eren Ö. ile çocukları Eylül Ö. ve Egemen Ö. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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