Yeniçağa'da "Atatürk Fotoğrafları" sergisi açıldı

Vatandaşlar ve öğrenciler, Genelkurmay Başkanlığı arşivinden alınan, Atatürk'ü ve Milli Mücadele'yi anlatan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Bolu Kent Konseyi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında Hükümet Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışını, Kaymakam Mehmet Kaan Kini ve Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar yaptı.

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