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        Yeniçağa'da "Atatürk Fotoğrafları" sergisi açıldı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, "Atatürk Fotoğrafları" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:27
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        Yeniçağa'da "Atatürk Fotoğrafları" sergisi açıldı
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, "Atatürk Fotoğrafları" sergisi açıldı.

        Bolu Kent Konseyi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında Hükümet Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışını, Kaymakam Mehmet Kaan Kini ve Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar yaptı.

        Vatandaşlar ve öğrenciler, Genelkurmay Başkanlığı arşivinden alınan, Atatürk'ü ve Milli Mücadele'yi anlatan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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