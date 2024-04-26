Bolu'da tartıştığı kişiyi aracıyla ezerek öldüren sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ve İstihbarat timlerince saklandığı yerde yakalanan şüpheli İrfan B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Müşteki avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin "meşru savunma altında adam öldürme" suçunu işlediğini ileri sürerek, ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini isteyerek detaylı savunma için süre talep etti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İrfan B. (71), öldürülen İsmail Çetin'in eşi ve 2 oğlu ile taraf avukatları katıldı.

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