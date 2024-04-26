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        Bolu'da tartıştığı kişiyi aracıyla ezerek öldüren sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi

        Bolu'da tartıştığı kişiyi aracıyla ezerek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:59
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        Bolu'da tartıştığı kişiyi aracıyla ezerek öldüren sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi
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        Bolu'da tartıştığı kişiyi aracıyla ezerek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İrfan B. (71), öldürülen İsmail Çetin'in eşi ve 2 oğlu ile taraf avukatları katıldı.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında adam öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

        Sanık avukatı, müvekkilinin "meşru savunma altında adam öldürme" suçunu işlediğini ileri sürerek, ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini isteyerek detaylı savunma için süre talep etti.

        Müşteki avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Süreç

        Merkeze bağlı Sultan köyünde yaşayan İsmail Çetin (62) ile İrfan B. arasında 22 Ağustos 2023'te alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada İsmail Çetin hayatını kaybetmişti.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ve İstihbarat timlerince saklandığı yerde yakalanan şüpheli İrfan B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Detaylı incelemede, olayda İsmail Çetin'in, araçla ezilerek öldürüldüğü belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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