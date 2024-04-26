Mudurnu'da hayırseverin bağışladığı 3 katlı bina Sosyal Hizmet Merkezi olacak

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iş insanı Süreyya Astarcı'nın bağışladığı binanın, Sosyal Hizmet Merkezi olarak kullanılması için protokol imzalandı.

Bolu Valiliği'nde düzenlenen "Mudurnu Beyza Astarcı Sosyal Hizmet Merkezinin Açılması ve İşletilmesi İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuşan Vali Erkan Kılıç, merkezle ilgili bilgi verdi.

Hayırsever Astarcı'ya teşekkür eden Kılıç, şunları söyledi:

"Daha önce, gençlik hizmetlerine tahsis edilen bir binası vardı. Burayı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün hizmetlerine sunulmak üzere tahsis edecek. Bir hayır işi. Göynük, Mudurnu tarafında özellikle dezavantajlı gruplara, yaşlılarımıza, engellilere, onun dışında ailesinden ayrılmış küçük çocuklarımıza, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet vereceğimiz bir mekanımız yoktu. Mudurnu ilçesindeki 3 katlı binasını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis ediyor."